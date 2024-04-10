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Генсек НАТО рассказал, считает ли законными удары Украины по России

Генсек НАТО Столтенберг назвал законными удары ВСУ по целям на территории России

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Ints Kalnins/Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг считает законным нанесение Украиной ударов по военным целям в России за пределами зоны специальной военной операции (СВО).

«Это часть права Украины на самооборону — наносить удары по законным военным целям за пределами территории этой страны», — выразил свое мнение генсек Североатлантического альянса.

Он также заявил, что российские войса используют много различных средств для ударов по Украине

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что НАТО де-факто является стороной конфликта на Украине, Североатлантический альянс активно участвует в организации обстрелов российских территорий.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия готова к любому развитию событий с НАТО в связи с возможной отправкой западных войск на Украину.

Издание The Hill писало, что Столтенберг, который в 2024 году покинет занимаемую должность, совершает «последний рывок» по укреплению международной поддержки Украины в конфликте с Россией.

Ранее в Британии раскрыли условия отправки войск на Украину.

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