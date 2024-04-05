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Рогов заявил, что ВСУ превращают Орехово во вторую Авдеевку

Рогов: украинские войска превращают Орехов и его окрестности в новую Авдеевку

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Efrem Lukatsky/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) превращают город Орехов и его окрестности в подконтрольной им части Запорожской области в укрепленный район сродни Авдеевке или Артемовску. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Командование Вооруженных сил Украины спешно превращает Орехов в мощный укрепрайон, некий вариант Авдеевки или Артемовска, сооружая две линии обороны и стягивая туда войска, большое количество бронетехники и тяжелых артиллерийских систем», — сказал он.

Рогов отметил, что Орехов открывает путь к городу Запорожье.

До этого он сообщил, что украинские военные начали строительство второй линии обороны вокруг города Орехова.

3 апреля Владимир Рогов заявил, что НАТО не стоит тешить себя надеждой насчет способности Украины продолжительное время противостоять российской армии.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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