В России заявили о возможных изменениях в ядерной доктрине

Расширение Организации Североатлантического договора вынуждает Российскую Федерацию в будущем пересмотреть свою военную доктрину в вопросах применения ядерного оружия. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, слова которого передает РИА Новости.

«В связи с тем, что альянс имеет существенное превосходство в численности и обычных вооружениях, а также ядерную компоненту, РФ, очевидно, в ближайшее время скорректирует положения ядерного раздела своей военной доктрины», — сказал Коротченко.

29 марта председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой заявил, что западным политикам выгодно говорить о растущей «угрозе нападения РФ на страны НАТО», поскольку это выделение дополнительных средств, строительство новых военных баз и т.д.

Днем ранее российский президент Владимир Путин назвал бредом заявления о том, что Россия намерена воевать с НАТО.

До этого бывший министр обороны Франции Эрве Морен (2007—2010 гг.) заявил, что провоцировать Россию, в арсенале которой имеется ядерное оружие, опасно и бесполезно.

Ранее в США заявили о риске разорения из-за попытки нагнать Россию в военной сфере.