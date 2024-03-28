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Появились подробности об упавшем в Подмосковье беспилотнике

Shot: в Подмосковье нашли украинский дрон-камикадзе R15 с кумулятивным зарядом

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Shutterstock

Упавший в Московской области беспилотный летательный аппарат оказался украинским дроном-камикадзе R15. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, БПЛА был оснащен кумулятивным зарядом.

Дрон-камикадзе R15 был разработан на Украине в 2023 году, дальность его полета составляет 700 километров, размах крыльев — 2,4 метра. Дрон способен пребывать в полете до семи часов, и может нести на себе до 15 кг.

Telegram-канала «112» сообщал, что дрон упал в подмосковном Шарапово несколько дней назад, местные жители обнаружили его 28 марта.

Накануне еще один украинский беспилотник врезался в здание управления министерства внутренних дел в Белгороде. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об одном пострадавшем: женщина получила осколочное непроникающее ранение груди и резаную рану руки.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».

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