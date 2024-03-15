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Жителей приграничного села в Белгородской области отселили из-за обстрелов с Украины

Гладков сообщил, что жителей пострадавшей от обстрелов Козинки эвакуировали

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Жителей пострадавшей от обстрелов со стороны Украины и попыток прорыва границы Козинки, приграничного села в Белгородской области, эвакуировали в безопасное место. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывезли жителей в безопасное место и отправим, если будет желание, к родным или в ПВР. Уже утром будем пытаться оценить ущерб и, если позволит обстановка, начнем восстановление», — заявил Гладков.

Губернатор региона добавил, что встретился с размещенными в пункте временного расположения в Грайвороне жителями. Гладков отмечает огромное мужество местных жителей.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинских войск на территории региона нет.

Глава области вместе с руководителем управления региональной безопасности Евгением Воробьевым посетили приграничные села Гора-Подол, Глотово, Козинка Грайворонского округа.

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело после обстрелов ВСУ Белгородской области.

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