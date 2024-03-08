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Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской и Волгоградской областями

Средства ПВО уничтожили 11 БПЛА над Волгоградской областью и 1 над Белгородской

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Reuters

Министерство обороны РФ сообщило в своем Telegram-канале, что средства противовоздушной обороны (ПВО) этой ночью уничтожили 11 беспилотников над Волгоградской областью и один над Белгородской.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, одиннадцать БПЛА уничтожены над территорией Волгоградской области», — говорится в сообщении ведомства.

7 марта украинский беспилотник сбили в Белгородской области. В этот день сообщалось, что два беспилотника ВСУ долетели до Ленинградской области благодаря низкой высоте планирования. Их не могли сбить из-за густого леса, над которым они пролетали. Позже их уничтожили российские истребители.

В четверг силы ПВО также сбили беспилотник ВСУ в Брянской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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