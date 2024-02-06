В Польше предложили депортировать из Евросоюза всех украинцев призывного возраста

Экс-заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак предложил странам Европейского союза сообща депортировать украинцев призывного возраста. Его слова приводит радиостанция TOK FM.

«Нужно обратить внимание на украинских граждан, которые находятся в эмиграции, чтобы решить эту проблему», — сказал он, комментируя нехватку мобилизационных ресурсов на Украине.

По его мнению, этим должны заняться правительства Польши, Чехии и Франции и других стран, где находятся граждане Украины.

«Эти правительства должны помочь Киеву осуществить депортацию», — добавил генерал.

По данным Организации Объединенных Наций , Украину с начала специальной военной операции покинули около 6,5 млн человек.

Накануне депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент Украины сократил сроки подачи альтернативных законопроектов о мобилизации.

Ранее стало известно, что на Украине продлят военное положение и мобилизацию.