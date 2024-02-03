Российский посол назвал ситуацию в Ливане взрывоопасной

Посол России в Бейруте Александр Рудаков заявил, что ситуация вдоль «голубой линии» между Ливаном и Израилем «взрывоопасна», однако Ливан не хочет войны. Его слова передает РИА Новости.

«Сейчас угроза дальнейшего разрастания боевых действий в регионе, в том числе на территории Ливана, сохраняется», — сказал дипломат.

Рудаков при этом подчеркнул, что ситуация в Ливане контролируется властями.

До этого министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что его страна готовится к военной операции на границе с Ливаном.

29 января сообщалось, что израильские военные увеличили интенсивность воздушных и артиллерийских ударов по форпостам вооруженных формирований шиитской партии «Хезболла» на юге Ливана.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял во время встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ливанской Республики Абдаллой Бу Хабибом, что Ливан не должен быть втянут в палестино-израильский конфликт.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.