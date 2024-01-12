Военные объекты хуситов подвергнутся авиаударам в ближайшее время

В ночь на 12 января Великобритания и США планируют нанести удары с воздуха по военным объектам движения «Ансар Аллах» в Йемене. Об этом сообщил журналист Стивен Суинфорд из газеты The Times в социальной сети X (ранее известной как Twitter).

По его словам, премьер-министр Великобритании Риши Сунак уведомил членов правительства о неизбежности военного вмешательства вечером того же дня. Отмечается, что лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер и спикер палаты общин британского парламента Линдси Хойл также были проинформированы о планах правительства.

При этом лидер йеменского движения «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси заявил о проведении мобилизации в провинциях, которые находятся под контролем хуситов. Также аль-Хуси призвал продолжать боевую подготовку, выходить на демонстрации и шествия и жертвовать деньги хуситам.

11 января агентство Bloomberg рассказало, что экипажи судов в Красном море придумали, как хитростью избежать атак хуситов. Суда в Красном море передают в эфир, что их экипажи состоят из китайцев, и таким образом моряки пытаются избежать атак хуситов.

До этого глава датской судоходно-логистической корпорации AP Moller-Maersk Винсент Клерк заявил, что приостановка транзита судов через Красное море может растянуться надолго, а мировую экономику ждут значительные последствия.

Также 12 января США призвали Иран освободить захваченный в Оманском заливе танкер. До этого Военно-морские силы США обвинили иранский Корпус стражей исламской революции в захвате в Оманском заливе нефтяного танкера под флагом Маршалловых Островов.

Ранее США отправили авианосную ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов.