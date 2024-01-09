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Стало известно, что США запретили провести Киеву операцию в Крыму в 2022 году

BI: США запретили Залужному провести контрнаступление в Крыму в 2022 году

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Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный хотел в 2022 году провести «дерзкое контрнаступление» в Крыму, но США, предоставлявшие военную помощь Киеву, выступили против этого плана. Об этом сообщает издание Business Insider, ссылаясь на новую книгу журналиста Wall Street Journal Ярослава Трофимова.

«Был план прорваться через части Запорожья и перерезать так называемый «сухопутный мост», чтобы изолировать силы Российской Федерации в Крыму», — говорится в публикации.

Уточняется, что Залужный и Владимир Зеленский выступали за «дерзкое контрнаступление» в направлении Азовского моря при обсуждении военных планов с западными партнерами, но американские чиновники с осторожностью отнеслись к их предложениям.

Один из чиновников рассказал, что Вашингтон рекомендовал Киеву «взять Херсон», поскольку Украина не имела «обученного персонала и оборудования, чтобы отправиться на юг».

«Мы думали, что, если они откусят больше, чем они смогут прожевать на юге, они будут разгромлены», — цитирует издание чиновника Пентагона из книги Трофимова.

Журнал отмечает, что Залужный не согласился с оценкой американской стороны, но Соединенные Штаты контролировали большую часть военной помощи украинской армии, поэтому споров по поводу предстоящей операции было мало.

До этого директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявлял, что Зеленский использует тему ударов по Крыму, чтобы понравиться британской аудитории.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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