Залужный заявил, что все украинцы должны служить

Идти служить должны все граждане Украины. С таким заявлением выступил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный, комментируя новый законопроект о мобилизации, сообщает агентство УНИАН.

«Этот закон именно для того, чтобы была справедливость. Защищать Украину должны все», — отметил он.

До этого Залужный назвал срок для увольнения военнослужащих ВСУ. По его словам, украинские солдаты смогут уволиться через три года службы при наличии резервов. Главнокомандующий ВСУ отметил, что бойцы находятся на фронте в «сверхсложных условиях».

Накануне в Верховную раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ. Документ разрешит мобилизовать инвалидов третьей группы, то есть людей при отсутствии глаза, почки и других органов.

Новый законопроект о мобилизации обвалит рейтинг украинского лидера Владимира Зеленского и Залужного, счел депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.