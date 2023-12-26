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Шойгу рассказал о выгодных позициях российских военных в зоне СВО

Шойгу: ВС РФ занимают более выгодные позиции и расширяют контроль в зоне СВО

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Алексей Майшев/РИА Новости

Российские военные сейчас занимают все более выгодные позиции и расширяют контроль на всех направлениях фронта в зоне специальной военной операции. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, Армия России последовательно идет к достижению заявленных целей спецоперации.

Также Шойгу заявил, что Вооруженные силы России выполнили главную цель 2023 года — сорвали контрнаступление украинских войск. Он отметил, что работу российских войск и руководства Минобороны высоко оценил верховный главнокомандующий РФ, президент Владимир Путин. Шойгу поблагодарил военных за успешное выполнение поставленных задач.

До этого советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление вооруженных сил страны не дало того результата, который от него ожидали. По его словам, тот результат, на который рассчитывали в Киеве, уже сегодня говорил бы об окончании вооруженного конфликта.

Ранее Шойгу доложил Владимиру Путину о последствиях удара по Феодосии.

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