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На Украине анонсировали покупку тысяч дронов-камикадзе

Newsweek: Киев закупит пять тысяч дронов для решения проблемы с артиллерией

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Платформа по поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ) United24 намерена приобрести пять тысяч дронов-камикадзе, чтобы компенсировать недостаточную работу артиллерии. Об этом пишет Newsweek.

В публикации уточнили, что из пяти тысяч FPV-беспилотников три тысячи снабжены тепловизорами. Первую партию дронов ВСУ получат в начале января, остальные — в конце зимы. Издание отметило, что собранной суммы хватит на покупку 10 тысяч сравнительно недорогих БПЛА.

До этого немецкий журналист заявил о неэффективности западного оружия на стороне ВСУ. По его словам, Украине не фронте не хватает 155-мм и 152–мм артиллерийских снарядов.

Накануне генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос раскрыл главную опасность российских FPV-дронов. Он особо отметил роль беспилотников с камерами ночного видения, способных значительно увеличить возможности армии.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.

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