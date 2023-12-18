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Участника ЧВК «Вагнер» приговорили к колонии за стрельбу по полиции

Бойца ЧВК «Вагнер» приговорили к колонии за ранение полицейского из автомата

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Ростовский областной суд приговорил участника ЧВК «Вагнер» Павла Николина к шести годам и 11 месяцам колонии по делу о стрельбе по полицейским в пригороде Новошахтинска. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил признать виновным Николина и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет», — сказал судья.

Все произошло 6 декабря. Вооруженный мужчина в камуфляжной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия. Один из сотрудников правопорядка получил ранения. После задержания стрелка заключили под стражу.

При избрании меры пресечения Николин сообщил журналистам, что он является бойцом ЧВК «Вагнер», позже его адвокат подтвердила эту информацию.

Другим громким делом стал приговор для вагнеровца в Казахстане. Боец ЧВК «Вагнер» получил почти 7 лет колонии за участие в СВО. Наемник заявил, что юрист ЧВК гарантировал ему безопасность с точки зрения законов, поскольку на Украине идет не война, а специальная военная операция. Государство отняло у казахстанца все заработанные деньги.

Другой участник СВО, вагнеровец из Узбекистана Александр Бобков получил убежище в России. На родине ему также грозила тюрьма за участие в спецоперации.

Ранее в Дагестане судимые бойцы ЧВК «Вагнер» похитили бизнесмена и потребовали 31 млн выкупа.

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