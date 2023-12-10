Над Марьинкой в ДНР подняли российский флаг

Российские военные подняли флаг РФ над городом Марьинка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

На опубликованных телеканалом кадрах видно, как военнослужащие Вооруженных сил России водружают флаг на месте, где были бои.

По информации RT, штурмовые группы ВС РФ закрепляются, усиливают позиции, проводят разведку ближайшей лесополосы и населенного пункта Георгиевка. Выявляются и уничтожаются огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ), готовится почва для дальнейших действий. Подразделения противника, отступившие из Марьинки, пытаются с помощью минометов и гранатометов сорвать ротацию живой силы, но безуспешно.

За ВСУ осталось не более двух домов у западной границы Марьинки, новые оборонительные рубежи украинских войск возводятся в нескольких километрах к западу от этого города, указывает RT.

До этого бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Россия перехватила инициативу на фронте и нанесла Украине стратегическое поражение.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.