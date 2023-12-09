В украинском Никополе поврежден объект инфраструктуры

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о поврежденном объекте инфраструктуры в регионе. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

По словам Лысака, удар по объекту был нанесен с использованием дронов-камикадзе. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

До этого в Кривом роге на Украине прогремела серия взрывов.

Глава городской администрации Александр Вилкул заявил, что в городе «все нормально», а взрывы связал с работой систем противовоздушной обороны.

С 17:48 по 18:20 в Днепропетровской области Украины, где расположен Кривой рог, действовала воздушная тревога. Также ее объявляли в Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.