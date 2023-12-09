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ВСУ рассчитывали на испуг российской армии перед техникой Запада

Журналист Дамянович: ВСУ думали, что российские солдаты испугаются техники Запада

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Вооруженные силы Украины перед началом контрнаступления рассчитывали на то, что российские солдаты испугаются техники Запада. Об этом заявил сербский журналист Игор Дамянович для издания »Политика».

Журналист отметил, что главное управление разведки Украины рассчитывало на подрыв боевого духа российских солдат из-за помощи со стороны Запада. Дамянович процитировал одного из командиров рот 47-й бригады ВСУ, который заявил, что план контрнаступления строился на том, что российские бойцы увидят БМП Bradley, танки Leopard или другую западную бронетехнику, пугаются и бегут с поля боя.

В реальности все оказалось иначе, пишет Дамянович — российские солдаты держали оборону, западная техника оказалась уязвима для ПТРК, а также перед российской авиацией.

До этого на Западе заявили о хаосе в ВСУ из-за неопределенности по поводу помощи США.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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