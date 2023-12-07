ВСУ стали активнее применять FPV-дроны на Краснолиманском направлении

Военнослужащие Центрального Военного Округа (группировка войск «Центр») рассказали РИА Новости, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) значительно увеличили применение FPV-дронов на Краснолиманском направлении.

«Это обычный украинский одноразовый дрон. У наших парней духа «вагон», сшибают их с обычного стрелкового оружия. Если, дай бог, бывает возможность – отправляем им «подарки» эти обратно», — сказал военный, демонстрируя корреспонденту агентства один из нескольких найденных им FPV-дронов ВСУ.

Закрепленная на дроне кумулятивная граната предназначалась для поражения российской бронетехники, но при падении FPV на землю отлетела на обочину полевой дороги.

Со слов бойца ЦВО, если удается перебить провода, ведущие к электродетонатору заряда FPV-дрона, это может спасти военнослужащих.

До этого в Минобороны России сообщали, что подразделения беспилотных летательных аппаратов Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожают под Артемовском пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ), используя FPV-дроны.

1 декабря РИА Новости сообщало, что 136-я бригада российских военнослужащих успешно уничтожила танк Leopard 2A4, произведенный в Германии. Это произошло в районе Работино Запорожской области.

Ранее в США рассказали об опасности российских FPV-дронов для украинских военных.