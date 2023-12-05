В Белгородской области рассказали об обстрелах ВСУ по региону

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telelrgram-канале, что Вооруженные сил Украины в течение суток выпустили по населенным пунктам российского региона 66 различных боеприпасов, также было совершено несколько атак беспилотных летательных аппаратов.

По словам чиновника, в Белгородском районе под артиллерийский удар попало село Журавлевка, там зафиксировано восемь прилетов. Никто не пострадал. По селу Щетиновка в этом же районе выпущено три артснаряда и три гранатометных выстрела, а также две взрывчатки с беспилотника.

В Борисовском районе по окраине хутора Лозовая Рудка украинские военные выпустили шесть минометных снарядов и четыре гранатометных выстрела. В результате этих действий произошел обрыв линии электропередачи. Также на окраине Лозовой Рудки с квадрокоптера была сброшена одна самодельна бомба. Обошлось без последствий, заверил Гладков.

Кроме того, ВСУ выпустили 13 гранатометных выстрелов по хутору Старый в Волоконовском районе, а на село Коновалово с дрона сбросили осколочный боеприпас.

В Грайворонском городском округе в селе Пороз зафиксировано шесть минометных снарядов, в селе Безымено — два, на окраине села Новостроевка-Вторая с беспилотника упало два взрывных устройства. Также под обстрел попало село Козинка, там выявлено шесть прилетов. Был поврежден экскаватор.

Четыре минометных снаряда украинские Вооруженные силы выпустили по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе, по МАПП «Шебекино» — шесть, по селу Муром — два минометных снаряда, по хутору Мухин — три.

Накануне Гладков сообщал, что ВСУ выпустили по селу Щетиновка в Белгородском районе 5 артиллерийских снарядов.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.