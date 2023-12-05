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Экипажи танков Т-80БВМ сорвали ротацию ВСУ

МО: Т-80БВМ сорвали ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении

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РИА Новости

Военное министерство Российской Федерации сообщило, что экипажи танков Т-80БВМ, принадлежащих группировке войск «Центр», успешно сорвали ротацию украинских вооруженных формирований. Об этом пишет ТАСС.

Российские танки также уничтожили склад с боеприпасами и позиции минометных расчетов, включая орудия и личный состав, на Краснолиманском направлении.

Перед атакой экипажи получили информацию о перемещении крупных групп противника от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и немедленно заняли огневые позиции, рассказали в ведомстве.

Действия танковых подразделений группировки привели к неудачной ротации украинских вооруженных формирований и успешному уничтожению склада боеприпасов и минометных позиций на Краснолиманском направлении, подытожили в Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что ВС РФ заняли удерживаемые ВСУ с весны позиции под Артемовском. По мнению военкора Бориса Рожина, российскому командованию удалось перехватить инициативу к северо-западу и западу от Артемовска и добиться тактического успеха.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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