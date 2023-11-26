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Собянин заявил об уничтожении нескольких направлявшихся к Москве БПЛА

Собянин сообщил об отражении атаки нескольких БПЛА на Москву

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Shutterstock

В Москве ночью 26 ноября средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили массовую атаку беспилотников в районе Наро-Фоминска и Одинцовского городского округа. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО сбиты БПЛА, <...> летевшие на Москву», — написал градоначальник.

Согласно информации Собянина, удалось своевременно перехватить и ликвидировать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Брянской, Тульской и Калужской областях.

«Пострадавших и серьезных разрушений предварительно нет», — отмечается в публикации.

По словам мэра, работа по дальнейшему выявлению дронов продолжается. На местах падения обломков БПЛА сейчас работают сотрудники экстренных служб.

Незадолго до этого vинистерство обороны РФ сообщило, что 19 ноября в 23:20 в мск была пресечена попытка украинской стороны совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области.

Ранее военный эксперт объяснил, как украинским дронам удается долетать до Москвы.

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