Медведев поручил быстро наладить массовое производство небольших дронов для СВО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поручил быстро наладить массовое производство небольших дронов для их использования в ходе специальной военной операции (СВО). Он сделал это на совещании после визита в Федеральный центр беспилотных авиационных систем, распложенный в московском индустриальном парке «Руднево», передает ТАСС.

Как отметил зампред Совбеза, беспилотные системы стали особо востребованы с самого начала спецоперации.

«Наверное, скажем прямо, этого даже не ожидали», — сказал он.

«Как показал ход боевых действий, сейчас на тактическом уровне в большей степени используются недорогие дроны, причем в больших количествах», — указал Медведев.

По его словам, их массового производства в прежний период в России не было, и поэтому задача состоит в том, чтобы такое производство наладить, причем в максимально короткие сроки.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Ростех» намерена в несколько раз увеличить производство применяемых в зоне специальной военной операции дронов-камикадзе «Ланцет».

До этого стало известно, что в России запустили производство новой версии дрона-камикадзе «Овод».

Ранее российский капитан назвал самые полезные в зоне СВО типы вооружения.