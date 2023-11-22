Финляндия запросила больше персонала для охраны границы с Россией

Власти Финляндии обратились в европейское пограничное агентство Frontex с просьбой выделить 60 сотрудников для усиления охраны границы с Россией. Об этом сообщила Еврокомиссар по внутренним делам Евросоюза Илва Йоханссон, слова которой приводит РИА Новости

В связи с ухудшением миграционной ситуации Финляндия приняла решение закрыть с 18 ноября до 18 февраля 2024 года четыре пропускных пункта пересечения из восьми на границе с Россией.

«В настоящее время Финляндия запросила у Frontex дополнительную оперативную поддержку в ближайшие недели в виде 60 сотрудников. Ситуация развивается с каждым часом», – сообщила Йоханссон, добавив, что Еврокомиссия находится в постоянном контакте с властями Финляндии и готова реагировать на ситуацию на ее границах.

Также она обвинила Россию в «использовании мигрантов» и якобы намерении расшатать ситуацию в Евросоюзе, а также поделилась с парламентариями впечатлениями от посещения границы с Россией.

«В прошлом году я побывала на пограничном переходе Нуйямаа на финской границе — самой протяженной границе с Россией среди всех стран — членов ЕС. Там я воочию убедилась в приверженности Финляндии защите границ ЕС и ценностей союза», — рассказала Йоханссон.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о готовности России к работе с Финляндией для решения вопроса по границе.

Ранее МИД РФ обвинил Финляндию в перекладывании ответственности за ситуацию на границе с РФ.