В Житомирской области Украины произошли взрывы

В Житомирской области Украины слышны взрывы. Об этом сообщают несколько украинских Telegram-каналов.

Отмечается, что пока не ясно, являются ли взрывы результатом атак российских ударных беспилотников-камикадзе или же это работают украинские системы противовоздушной обороны.

Украинские СМИ призвали жителей ничего не фотографировать и не выкладывать в интернет.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Сигналы тревоги звучали в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Российские ударные беспилотные летательные аппараты были замечены в Житомирской, Николаевской и Одесской областях.

До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия намерена передать Украине четыре системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS T-SLM.

Ранее в министерстве обороны ФРГ заявили, что Германия готовит второй зимний пакет военной помощи для Украины на один миллиард евро, в его рамках она направит дополнительные средства ПВО Patriot, IRIS-T и ЗСУ Gepard.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.