ПВО уничтожила три беспилотника над Смоленской областью

Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Смоленской области.

«Около 08:00 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в публикации.

Накануне губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что российские средства ПВО и РЭБ в Заднепровском районе Смоленска и в Смоленском районе уничтожили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого Министерство обороны России сообщало, что за сутки российские системы ПВО сбили 26 украинских беспилотников. Согласно сообщению МО РФ, беспилотники были поражены в районах населенных пунктов Кременная Луганской народной республики (ЛНР), Новоандреевка, Липовое Донецкой народной республики (ДНР), а также Мирное, Романовское и Павловка Запорожской области. Кроме того, были перехвачены два реактивных снаряда HIMARS и управляемая авиационная бомба JDAM производства США.

Ранее украинский министр рассказал о серийном производстве боевых беспилотников.