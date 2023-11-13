В Минобороны сообщили об уменьшении попыток атак на Запорожскую АЭС

Число попыток атак на Запорожскую АЭС в городе Энергодар заметно снизилось. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в интервью газете «Красная звезда».

«Что же касается обстрелов, число попыток нарушить работоспособность станции и причинить ущерб ее инфраструктуре заметно снизилось в сравнении с началом специальной военной операции», — сказал Кириллов.

По его словам, в этот период «затишья» обнаруживаются и перехватываются только беспилотники, которые осуществляют разведку.

Он подчеркнул, что необходимо понимать последствия нарушения безопасности ЗАЭС. Оно может привести к радиационным утечкам, загрязнению водоемов, почвы, атмосферы, отметил начальник войск РХБЗ и добавил, что любые направленные на дестабилизацию работы атомных станций действия должны рассматриваться как ядерный терроризм.

5 ноября постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обвинил ВСУ в ударах по жилым домам Энергодара.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.