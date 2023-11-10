В Палестине сообщили об обстреле отделения интенсивной терапии в секторе Газа

Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) заявило в соцсети Х (бывшая Twitter), что войска Израиля открыли огонь по отделению интенсивной терапии больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа.

«Оккупационные войска Израиля открыли огонь по отделению интенсивной терапии в больнице «Аль-Кудс», — сказано в сообщении организации.

До этого в Красном Полумесяце сообщили, что в результате израильского обстрела больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа были ранены 20 человек.

20 октября власти Израиля призвали эвакуировать людей из больницы Аль-Кудс в секторе Газа. По данным Красного Полумесяца, помимо медицинского персонала, в больнице находились более 400 пациентов и около 12 тыс. нашедших там убежище перемещенных гражданских лиц.

3 ноября палестинский Красный Полумесяц заявил, что ЦАХАЛ возобновил удары близ больницы «Аль-Кудс».

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.