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Глава офиса Зеленского заявил, что не слышал о планах по замене главкома ВСУ

Ермак заявил, что не слышал о планах по замене главкома ВС Украины Залужного

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Gleb Garanich/Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что он не обладает информацией о возможных планах по замене главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного. Его слова привела украинская журналистка Натальи Мосейчук.

«Я не слышал об этом. У меня нет такой информации», — ответил на соответствующий вопрос Ермак.

На прошлой неделе Валерий Залужный в интервью британскому изданию The Economist заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик, украинские войска никак не могут совершить «глубокий и красивый прорыв» российской линии обороны.

Он выразил уверенность, что изменить ситуацию на фронте в пользу Вооруженных сил Украины поможет только резкий технологический скачок.

При этом президент Украины Владимир Зеленский с мнением Залужного не согласился, отметив, что Украина оказывалась в более сложной ситуации, чем сейчас.

Ранее Валерий Залужный похвалил российские Военно-воздушные силы и силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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