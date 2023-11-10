Глава офиса Зеленского заявил, что не слышал о планах по замене главкома ВСУ

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что он не обладает информацией о возможных планах по замене главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного. Его слова привела украинская журналистка Натальи Мосейчук.

«Я не слышал об этом. У меня нет такой информации», — ответил на соответствующий вопрос Ермак.

На прошлой неделе Валерий Залужный в интервью британскому изданию The Economist заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик, украинские войска никак не могут совершить «глубокий и красивый прорыв» российской линии обороны.

Он выразил уверенность, что изменить ситуацию на фронте в пользу Вооруженных сил Украины поможет только резкий технологический скачок.

При этом президент Украины Владимир Зеленский с мнением Залужного не согласился, отметив, что Украина оказывалась в более сложной ситуации, чем сейчас.

Ранее Валерий Залужный похвалил российские Военно-воздушные силы и силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).