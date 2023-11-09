Российские войска сбили украинскую ракету у побережья Крыма

Минобороны России сообщило в Telegram-канале об уничтожении украинской ракеты над акваторией Черного моря у побережья Крыма.

Согласно сообщению ведомства, 9 ноября около 17:40 по московскому времени была пресечена попытка ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова», — сказано в сообщении.

8 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что над Геническим округом региона средствами ПВО были сбиты три ракеты ВСУ.

Днем 9 ноября Сальдо сообщил, что украинские солдаты нанесли ракетный удар по городу Скадовску. По информации главы региона, в результате обстрела ранения получили 11 человек. После этого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

До этого российские подразделения сбили два истребителя ВВС Украины в зоне специальной военной операции.

Ранее российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в ДНР.