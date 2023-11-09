Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские войска сбили украинскую ракету у побережья Крыма

Минобороны РФ сообщило об уничтожении ракеты ВСУ у побережья Крыма

close
100%
Сергей Мальгавко/РИА Новости

Минобороны России сообщило в Telegram-канале об уничтожении украинской ракеты над акваторией Черного моря у побережья Крыма.

Согласно сообщению ведомства, 9 ноября около 17:40 по московскому времени была пресечена попытка ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова», — сказано в сообщении.

8 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что над Геническим округом региона средствами ПВО были сбиты три ракеты ВСУ.

Днем 9 ноября Сальдо сообщил, что украинские солдаты нанесли ракетный удар по городу Скадовску. По информации главы региона, в результате обстрела ранения получили 11 человек. После этого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

До этого российские подразделения сбили два истребителя ВВС Украины в зоне специальной военной операции.

Ранее российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в ДНР.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий