Американская военная база в Сирии вновь подверглась обстрелу

Американскую базу США на месторождении газа «Конико» на востоке Сирии атаковали беспилотники и обстреляли ракетами. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.

«Американская база на газовом месторождении Конико к востоку от Дейр-эз-Зора на востоке Сирии подверглась бомбардировке ракетами и беспилотниками», — говорится в сообщении.

До этого телеканал сообщал, что восточная часть города Дейр-эз-Зор подверглась воздушному нападению с применением четырех ракет. По его данным, ракеты были нацелены на пекарню на окраинах города и пустые склады.

6 ноября сообщалось об атаке на военную базу США в сирийской Хасеке. 27 октября Al Mayadeen сообщал о взрывах на американской базе в «Конико».

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