В Министерстве обороны России сообщили, о поражении командно-диспетчерского пункта Воздушных сил Украины на аэродроме «Канатово» в Кировоградской области.

«Оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесли поражение живой силе и военной технике Вооруженных сил Украины в 117-ти районах», — говорится в публикации.

Также в министерстве обороны сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации за последние сутки отразили три атаки Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.

27 октября глава администрации подконтрольной России части Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о планах украинских властей принудительно эвакуировать семьи с детьми из 10 населенных пунктов, расположенных в Купянском районе. Однако никакой информации о том, куда отправят граждан, до сих пор не поступало.

В этот же день генерал-лейтенант Вооруженных сил ФРГ в отставке Роланд Катер заявил, что российские войска метр за метром продвигаются на Купянском направлении. Текущую ситуацию на фронте эксперт назвал «конфликтом на истощение».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинские войска потеряли до двух рот живой силы на Купянском направлении.