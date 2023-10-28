В ООН принесли обломки использованных Украиной западных ракет

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский принес на заседание Совета безопасности всемирной организации обломки ракет западного производства и заявил, что Украина применяла их для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре. Его слова передает РИА Новости.

По информации агентства, дипломат показал части ракеты, выпущенной из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по администрации Херсонской области в сентябре прошлого года. Он также продемонстрировал обломок англо-французской ракеты Storm Shadow, которая применялась украинской армией.

«Посмотрите на эти обломки и представьте, как они разлетаются с огромной скоростью», — отметил Полянский.

Как указал дипломат, все показанные им обломки служат вещественными доказательствами того, как поставляемое Украине западное оружие активно используется для нападения на гражданские объекты.

Накануне Полянский говорил, что около 20% поставляемого Украине странами Запада оружия идет на черный и серый рынки.

Ранее были названы основные причины нехватки оружия и боеприпасов у ВСУ.