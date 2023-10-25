Полковник раскрыл новую российскую тактику борьбы с самолетами ВСУ

Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов сообщил «Ленте.ру», что Российская Федерация сумела разработать новую тактику уничтожения самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ), задействовав сразу две системы: ЗРС С-400 «Триумф» и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

По его словам, такой метод позволяет эффективно находить и уничтожать самолеты противника.

«Радиолокационные самолеты типа А-50 хорошо наблюдают маловысотные цели. Когда Украина использует Су-27 или МиГ-29, даже на закрытых, засекреченных аэродромах или с дорог, это наблюдается», — сказал эксперт.

Кнутов пояснил, что ракеты большой дальности летят при помощи системы наведения, управляемой на каком-то участке, затем она подхватывается самолетом А-50, осуществляющим дальнейшее наведение. На конечной траектории уже должна включаться головка самонаведения для уничтожения цели.

«Это сочетание систем поражает цели на очень большой дальности. То, что мы эффективно использовали это сочетание, свидетельствует о том, что разработана новая тактика. С ее помощью получится сбивать не только МиГ-29 и Су-27, но и F-16», — заключил полковник.

До этого советник командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что скоро первая группа украинских пилотов по окончании курса пилотирования на авиатренажерах сядет в боевые истребители F-16.

Ранее сообщалось, что Украина ждет от Запада поставок F-16 в начале 2024 года.