Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Полковник раскрыл новую российскую тактику борьбы с самолетами ВСУ

Полковник Кнутов: Россия разработала новую тактику уничтожения самолетов ВСУ

close
100%
Global Look Press

Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов сообщил «Ленте.ру», что Российская Федерация сумела разработать новую тактику уничтожения самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ), задействовав сразу две системы: ЗРС С-400 «Триумф» и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

По его словам, такой метод позволяет эффективно находить и уничтожать самолеты противника.

«Радиолокационные самолеты типа А-50 хорошо наблюдают маловысотные цели. Когда Украина использует Су-27 или МиГ-29, даже на закрытых, засекреченных аэродромах или с дорог, это наблюдается», — сказал эксперт.

Кнутов пояснил, что ракеты большой дальности летят при помощи системы наведения, управляемой на каком-то участке, затем она подхватывается самолетом А-50, осуществляющим дальнейшее наведение. На конечной траектории уже должна включаться головка самонаведения для уничтожения цели.

«Это сочетание систем поражает цели на очень большой дальности. То, что мы эффективно использовали это сочетание, свидетельствует о том, что разработана новая тактика. С ее помощью получится сбивать не только МиГ-29 и Су-27, но и F-16», — заключил полковник.

До этого советник командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что скоро первая группа украинских пилотов по окончании курса пилотирования на авиатренажерах сядет в боевые истребители F-16.

Ранее сообщалось, что Украина ждет от Запада поставок F-16 в начале 2024 года.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий