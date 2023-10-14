Израиль перед началом операции в Газе оценит число оставшихся гражданских

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) оценит число оставшихся в Газе гражданских. Операция начнется, если ситуация будет допустимой, заявил представитель ВС страны Йонатан Конрикус телеканалу CNN, передает РИА Новости.

По его словам, ЦАХАЛ оценит ситуацию на месте, и посмотрит, сколько осталось в районе мирных жителей.

«Как только мы увидим, что ситуация позволит (проведение) крупных боевых операций, тогда они начнутся», — сказал Конрикус, отвечая на вопрос, является ли предписание Израиля об эвакуации жителей Газы свидетельством предстоящей наземной операции армии страны.

14 октября спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи заявил, что палестинцам дадут еще время для эвакуации на юг сектора Газа в преддверии наземной операции Израиля. Срок истечет в 16:00 14 октября.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».