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Служба госбезопасности Грузии оценила возможность переворота в стране

В СГБ Грузии заявили, что работают над нейтрализацией угрозы госпереворота

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) продолжает считать реальной угрозу совершения переворота в стране со стороны радикальных сил и продолжает работу по ее нейтрализации. Об этом рассказал представитель СГБ Хвича Бегиашвили в интервью телеканалу «Рустави 2».

«На сегодня угроза все еще остается реальной, и СГБ работает для ее нейтрализации», — заявил он.

Согласно информации Бегиашвили, были опубликованы доказательства расследования по ч.1. ст. 232 Уголовного кодекса Грузии (подготовка теракта) и по ч.1. ст. 315 УК Грузии (подготовка к свержению власти насильственным путем).

Он допустил вероятность выдвижения обвинений в отношении сербских и грузинских граждан.

До этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что его страна является единственной, к кому Армения и Азербайджан испытывают полное доверие. Он также отметил, что Тбилиси всегда предлагает зарубежным партнерам использовать Грузию как посредника.

Ранее в Грузии рассказали о перспективах страны в НАТО.

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