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Подтверждено участие нового главы МО Украины в совете с НАТО 11 октября

Замгенсека НАТО подтвердил участие главы Минобороны Украины Умерова в совете

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Efrem Lukatsky/AP

Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ подтвердил, что назначенный министр обороны Украины Рустем Умеров поучаствует в заседании совета НАТО-Украина. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча пройдет в среду, 11 октября, в рамках заседания глав минобороны стран альянса в Брюсселе.

«На прошлой неделе я провел встречу нового совета НАТО-Украина, в рамках которого мы сотрудничаем на равных для реализации решений, принятых на саммите в Литве и подготовки новых решений к саммиту в Вашингтоне в будущем году», — уточнил Джоанэ.

Как добавил замгенсека альянса, на текущей неделе в планах первая встреча на уровне министров обороны с участием главы МО Украины Умеровым.

До этого в Соединенных Штатах объяснили невозможность вступления Украины в Евросоюз и НАТО. Ситуацию оценил экс-советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон. Он считает, что ВСУ «бессмысленно бьются об эшелонированную российскую оборону

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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