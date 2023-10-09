Израиль начал новую серию ударов по объектам ХАМАС в Газе

Армия Израиля начала новую серию ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Telegram-канале.

«В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по террористическим объектам, принадлежащим террористической организации Хамас, в секторе Газа», — говорится в сообщении пресс-службы.

До этого газета Times of Israel писала, что активные боевые действия в настоящий момент продолжаются на шести участках на границе с сектором Газа.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари подтвердил сведения о столкновения на юге страны.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

После этого министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.