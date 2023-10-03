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Немецкий полковник предупредил Зеленского о демографических потерях

Полковник бундесвера Рихтер прогнозирует потерю человеческих ресурсов Украины

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Alex Babenko/AP

Научный сотрудник Фонда науки и политики в Берлине, отставной немецкий полковник Вольфганг Рихтер в интервью ZDFheute заявил, что, несмотря на возможность сокращения военной помощи Киеву, значительно важнее то, что в перспективе Украина потеряет свой человеческий потенциал.

Таким образом он отреагировал на возможное сокращение военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) со стороны Словакии после прошедших выборов, на которых победу одержала политическая партия Smer.

Рихтер считает, что в краткосрочной перспективе отсутствие помощи со стороны Словакии не скажется на обороноспособности Украины, но, по его мнению, затягивание боевых действий приведет к очень серьезным проблемам.

«Необходимо учитывать, что в долгосрочной перспективе кадровые резервы Украины исчерпаются, также существует риск высоких демографических потерь», — указал он.

Аналитик отметил, что Украина не заинтересована в затягивании конфликта, подчеркнув, что «сейчас плохие времена для долгого военного конфликта».

До этого председатель одержавшей победу на парламентских выборах в Словакии политической партии «Направление — социальная демократия», бывший премьер республики Роберт Фицо считает, что у его страны и жителей куда большие проблемы, чем Украина.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию России.

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