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Минобороны назвало количество боеприпасов, которые сдали вооруженные формирования Карабаха

МО России: вооруженные формирования Нагорного Карабаха сдали 14 млн боеприпасов

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Вооруженные формирования Нагорного Карабаха сдали порядка 14 млн боеприпасов. Об этом сообщается в бюллетени Министерство обороны РФ.

«На первое октября сдано: 45 единиц бронетехники, 87 единиц автомобильной техники, 28 единиц средств ПВО, 63 единицы орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 5,7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств», — говорится в информационном бюллетене.

До этого российское Министерство обороны сообщало, что вооруженные формирования, находящиеся на территории Карабаха, сдали около трех миллионов боеприпасов.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

На следующий день Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением, вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана.

Ранее сообщалось, что почти 43 тысячи беженцев из Карабаха прибыли в Армению после операции Баку.

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