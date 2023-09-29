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В Минобороны РФ сообщили, что отслуживших призывников уволят своевременно

МО России: отслужившие по призыву будут своевременно уволены и вернутся домой

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации контр-адмирал Владимир Цимлянский. на брифинге, приуроченном к началу осенней призывной кампании, заявил, что военнослужащих, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву, своевременно уволят и направят к местам проживания.

«Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания», — сказал он.

Осенний призыв в России начинается с 1 октября.

Также Владимир Цимлянский назвал регионы, где наиболее организованно прошел весенний призыв. Весенний призыв 2023 года наиболее организованно прошел в Москве и еще девяти регионах Российской Федерации: в Бурятии, Башкирии, Чечне, Забайкалье, Архангельской, Белгородской, Брянской, Омской и Свердловской областях.

15 июля Министерство обороны сообщило о завершении весеннего призыва. По информации министерства, большинство призывников зачислены в учебные соединения и воинские части, где в течение пяти месяцев они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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