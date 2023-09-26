Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Средства ПВО и РЭБ перехватили три украинские противолокационные ракеты HARM

Минобороны: перехвачены три украинские противолокационные ракеты HARM

close
100%
US Air Force

Три украинские противолокационные ракеты HARM были перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в районах Спорного, Белогоровки и Отрадовки (ДНР). Об этом сообщил ТАСС Георгий Минесашвили, начальник пресс-центра группировки «Юг».

Помимо этого, семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были уничтожены с помощью ПВО, РЭБ и стрелкового оружия в указанных населенных пунктах.

21 сентября в Минобороны России рассказали о работе российской ПВО. Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбила пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, четыре снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM.

AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile — Высокоскоростная противорадиолокационная ракета) — американская высокоскоростная противорадиолокационная ракета. Разрабатывалась как замена ракетам AGM-45 Shrike. Принята на вооружение в 1983 году. Способна наводиться на высокочастотные РЛС. Менее уязвимая для традиционных видов помех, типа выключения РЛС при обнаружении запуска ракеты, ракета HARM вычисляет местоположение цели и способна ее поразить даже если РЛС была выключена. Последние модификации предназначены для поражения РЛС со сменой рабочих частот. Ими оснащают самолеты A-6 Intruder, F-4 Phantom II, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Hornet, F-111 Aardvark, Panavia Tornado, МиГ-29 и Су-27.

Ранее в МИД прокомментировали сообщения о троих раненых в результате ракетного удара по Краматорску колумбийцах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях