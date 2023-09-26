Средства ПВО и РЭБ перехватили три украинские противолокационные ракеты HARM

Три украинские противолокационные ракеты HARM были перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в районах Спорного, Белогоровки и Отрадовки (ДНР). Об этом сообщил ТАСС Георгий Минесашвили, начальник пресс-центра группировки «Юг».

Помимо этого, семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были уничтожены с помощью ПВО, РЭБ и стрелкового оружия в указанных населенных пунктах.

21 сентября в Минобороны России рассказали о работе российской ПВО. Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбила пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, четыре снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM.

AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile — Высокоскоростная противорадиолокационная ракета) — американская высокоскоростная противорадиолокационная ракета. Разрабатывалась как замена ракетам AGM-45 Shrike. Принята на вооружение в 1983 году. Способна наводиться на высокочастотные РЛС. Менее уязвимая для традиционных видов помех, типа выключения РЛС при обнаружении запуска ракеты, ракета HARM вычисляет местоположение цели и способна ее поразить даже если РЛС была выключена. Последние модификации предназначены для поражения РЛС со сменой рабочих частот. Ими оснащают самолеты A-6 Intruder, F-4 Phantom II, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Hornet, F-111 Aardvark, Panavia Tornado, МиГ-29 и Су-27.

Ранее в МИД прокомментировали сообщения о троих раненых в результате ракетного удара по Краматорску колумбийцах.