Глава «Росатома» назвал единственную угрозу для Запорожской АЭС

Генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, выступая на 67-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил, что единственной угрозой для Запорожской атомной электростанции являются действия со стороны Украины, передает ТАСС.

«На Запорожской атомной станции могу сказать: единственный реальный источник угрозы для станции и ее работников — это безрассудные действия киевских вооруженных формирований», — сказал он.

Также Алексей Лихачев заявил, что Россия высоко оценивает работу генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по защите Запорожской атомной электростанции.

В конце июля Лихачев заявлял, что «Росатом» поддерживает увеличение количество экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции.

Ранее в Росатоме подвели итоги встречи главы МАГАТЭ и Лихачева по ЗАЭС.