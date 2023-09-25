Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава «Росатома» назвал единственную угрозу для Запорожской АЭС

Лихачев: единственной угрозой для ЗАЭС являются действия со стороны Киева

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, выступая на 67-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил, что единственной угрозой для Запорожской атомной электростанции являются действия со стороны Украины, передает ТАСС.

«На Запорожской атомной станции могу сказать: единственный реальный источник угрозы для станции и ее работников — это безрассудные действия киевских вооруженных формирований», — сказал он.

Также Алексей Лихачев заявил, что Россия высоко оценивает работу генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по защите Запорожской атомной электростанции.

В конце июля Лихачев заявлял, что «Росатом» поддерживает увеличение количество экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции.

Ранее в Росатоме подвели итоги встречи главы МАГАТЭ и Лихачева по ЗАЭС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях