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Журналист Херш заявил о возможном мятеже на Украине

Журналист Херш: продолжение наступления ВСУ повлекло бы за собой мятеж

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Global Look Press

Лауреат Пулитцеровской премии, американский журналист Сеймур Херш заявил со ссылкой на сотрудника разведки США, что, если бы украинской армии приказали продолжить наступление, произошел бы мятеж. Его слова передает РИА Новости.

По словам Херша, солдаты ВСУ больше не хотят идти в бой и жертвовать собой, однако это не соответствует «той ерунде за авторством Белого дома».

До этого журналист Блез Мэлли в статье для Responsible Statecraft указал, что ситуация в США для президента Украины Владимира Зеленского резко изменилась после провала контрнаступления.

18 сентября украинский военнослужащий рассказал испанской газете El Pais, что первая фаза контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала катастрофичной. По словам бойца, в начале лета контрнаступление отметилось так называемыми мясными штурмами. Он также указал, что были потеряны десятки единиц бронетехники.

Журналист Джек Детч из издания Foreign Policy также заявлял, что у ВСУ осталось около шести недель до наступления сезона непогоды, который может затруднить ведение боевых действий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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