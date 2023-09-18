Украинский военнослужащий рассказал испанской газете El Pais, что первая фаза контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала катастрофичной.

По словам бойца, первая фаза контрнаступления в начале лета отметилась так называемыми мясными штурмами. Он также отметил, что были потеряны десятки единиц бронетехники.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на фоне критики провального наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Западе в интервью CNN назвал его «успешным», так как, по его словам, «инициатива полностью на стороне Украины».

До этого Подоляк заявлял, что массовой экстрадиции украинских граждан, получивших фиктивные справки о непригодности к военной службе, из других стран не планируется. При этом чиновник подчеркнул, что у покинувших страну могут возникнуть юридические проблемы при возвращении на Украину.

Ранее в США заявили о высоком уровне потерь среди призывников ВСУ.