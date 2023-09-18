«Рекордное повышение»: стало известно, как изменятся зарплаты и пенсии военных в октябре

Военные пенсии в России с 1 октября 2023 года вырастут на 10,5%, что является рекордным повышением за последние 10 лет, сообщает «Парламентская газета».

Понижающий коэффициент останется на уровне 85,47%. Он означает, что военный пенсионер будет получать только часть денежного довольствия. При этом член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что динамика повышения коэффициента в ближайшее время, скорее всего, будет ускорена. По ее словам, решение об этом будет приниматься в Минобороны России, однако, коэффициент уже увеличивается опережающими темпами.

«Причем сейчас, во время проведения специальной военной операции, социальная и финансовая защищенность военнослужащих особенно важны и актуальны. Поэтому нет никаких сомнений в том, что эта работа будет продолжена», — отметила парламентарий.

Повышение затронет не только ветеранов Вооруженных сил, но и тех, чья служба приравнена к военной. В частности, сотрудников Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, ФСИН, а также противопожарной службы и таможни, а также начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

13 сентября в Минобороны России сообщили, что военные пенсионеры — участники специальной военной операции будут получать 100%-ную компенсацию пенсий с ноября текущего года и далее каждый месяц.

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