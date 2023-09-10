«Армату» доработают перед отправкой в массовое производство

Российский военный эксперт, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский заявил, что танк Т-14 «Армата» доработают перед отправкой в массовое производство, сообщает РИА Новости.

«По опыту апробации в СВО танки «Армата» пройдут доработку электронных систем. После этого их планируется запустить в серию и со следующего года начать поставлять в войска», — рассказал Мураховский.

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Он добавил, что Т-14 планируется сводить в единые батальоны с тяжелыми БМП Т-15 «Барбарис» на той же платформе. В дополнение к боевым машинам в войска, возможно, будут поступать также бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Т-16.

Мураховский отмечает, что высокое качество и боеспособность Т-14 должны дополняться их массовостью производства и применения на поле боя.

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