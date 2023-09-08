Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Румынии обсуждают эвакуацию придунайских сел

Власти Румынии задумались над эвакуацией сел напротив украинских портов

close
100%
Depositphotos

Власти Румынии задумались над эвакуацией сел, расположенных напротив речных украинских портов, сообщает портал Digi24.

Мэр коммуны Чаталкиой, обратившись к местным жителям, заявил, что с главой Минобороны обсуждался вопрос возможного переселения жителей села Плауру. Этот населенный пункт находится неподалеку от украинского Измаила.

Мэр предложил местным жителям две альтернативы: остаться или переехать в более безопасный район. Переезд будет обеспечиваться государством по аналогии с системой помощи украинским беженцам.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщало, что в городе Измаил Одесской области в ночь на 4 сентября произошли взрывы.

Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях