Картаполов оценил ход работы над законопроектом о ЧВК

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что работа над законопроектом о статусе частных военных компаний (ЧВК) в России продолжается, но конкретики в этом вопросе пока нет. Его слова приводит ТАСС.

«Работа продолжается, но пока что-то конкретное говорить рано. Актуальность он имеет, будем смотреть», — заявил депутат.

Он отметил, что у заинтересованных органов исполнительной власти есть несколько точек зрения на законопроект.

Картаполов отметил, что «важно принципиально найти» место ЧВК в правовом поле.

26 июня председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что разработка законопроекта о ЧВК завершится не раньше осени. По словам Картаполова, возможно составление отдельного базового закона о ЧВК. Глава комитета по обороне отмечал, что законопроект потребует «межведомственного согласования в 30 суток», притом что весенняя сессия Госдумы завершится к августу.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана для участвующих в СВО добровольцев.