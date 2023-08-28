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Картаполов оценил ход работы над законопроектом о ЧВК

Картаполов сообщил о продолжении работы над законопроектом о ЧВК

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что работа над законопроектом о статусе частных военных компаний (ЧВК) в России продолжается, но конкретики в этом вопросе пока нет. Его слова приводит ТАСС.

«Работа продолжается, но пока что-то конкретное говорить рано. Актуальность он имеет, будем смотреть», — заявил депутат.

Он отметил, что у заинтересованных органов исполнительной власти есть несколько точек зрения на законопроект.

Картаполов отметил, что «важно принципиально найти» место ЧВК в правовом поле.

26 июня председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что разработка законопроекта о ЧВК завершится не раньше осени. По словам Картаполова, возможно составление отдельного базового закона о ЧВК. Глава комитета по обороне отмечал, что законопроект потребует «межведомственного согласования в 30 суток», притом что весенняя сессия Госдумы завершится к августу.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана для участвующих в СВО добровольцев.

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