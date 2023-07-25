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Делегация Минобороны РФ во главе с Шойгу посетит Северную Корею

Министр обороны Сергей Шойгу посетит КНДР к 70-летию победы страны в Корейской войне

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Делегация Минобороны РФ во главе с министром Сергеем Шойгу посетит Северную Корею 25–27 июля, сообщает ТАСС.

Делегация примет участие в торжествах по случаю 70-летия победы корейского народа в освободительной войне 1950–1953 годов.

Визит призван поспособствовать укреплению военных связей Москвы и Пхеньяна.

Ранее российский посол в КНДР Александр Мацегора заявил, что Северная Корея не намерена поставлять боеприпасы России, так как в крайне напряженной обстановке, сложившейся в регионе, арсеналы нужны ей самой.

Комментируя утверждения в западных СМИ о якобы имевших место поставках северокорейских боеприпасов в зону украинского конфликта, дипломат подчеркнул, что обстановка на Корейском полуострове фактически является предвоенной. Поэтому накопленные запасы снарядов в любой момент могут потребоваться Пхеньяну. В такой ситуации ни о каких поставках северокорейских снарядов России не может быть и речи, считает посол.

Ранее сообщалось, что США направят в Южную Корею подлодку с ядерным оружием.

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