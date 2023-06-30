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Залужный назвал силы Украины на земле легкой мишенью для российских истребителей Су-35

Залужный заявил, что российские Су-35 легко поражают позиции ВСУ на земле

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Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил, что самолеты Су-35 ВКС РФ легко поражают позиции украинских войск на земле. Об этом он заявил в интервью газете The Washington Post.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что украинские самолеты не могут конкурировать с российскими, так как, по его словам, у «более современного российского парка Су-35» есть «гораздо более совершенные радары и ракетная дальность».

«Старые украинские самолеты не могут конкурировать с ними. В результате войска на земле легко становятся мишенью», — сказал он.

Залужный подчеркнул, что количество натовских самолетов, дежурящих у западных границ Украины, в два раза превышает количество самолетов ВС России, «опустошающих позиции Вооруженных сил Украины».

«Почему бы нам не взять оттуда хотя бы треть и перевезти сюда. Никто не говорит, что завтра же мы должны перевооружиться и получить 120 самолетов, не нужно 120 самолетов, достаточно будет очень ограниченного количества», — добавил главнокомандующий ВСУ.

До этого Валерий Залужный рассказал председателю Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералу Марку Милли о нуждах Украины в вооружении.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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